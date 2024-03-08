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В Раде заявили, что украинцы снимают деньги со счетов из-за закона о мобилизации

В Раде заявили, что украинцы снимают деньги со счетов из-за закона о мобилизации

Зампред комитета Верховной рады Украины по вопросам нацбезопасности Егор Чернев заявил, что жители Украины стали массового снимать денежные средства со своих банковских счетов из-за продолжающегося обсуждения в украинском парламенте законопроекта о мобилизации, в соответствии с которым гражданину могут заблокировать счета за неявку в военный комиссариат.

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