В Раде заявили, что украинцы снимают деньги со счетов из-за закона о мобилизации

Зампред комитета Верховной рады Украины по вопросам нацбезопасности Егор Чернев заявил, что жители Украины стали массового снимать денежные средства со своих банковских счетов из-за продолжающегося обсуждения в украинском парламенте законопроекта о мобилизации, в соответствии с которым гражданину могут заблокировать счета за неявку в военный комиссариат.