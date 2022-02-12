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Чемпионат Англии. «МЮ» примет «Саутгемптон», «Ман Сити» в гостях у «Норвича»

Чемпионат Англии. «МЮ» примет «Саутгемптон», «Ман Сити» в гостях у «Норвича»

В 25-м туре Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» примет «Саутгемптон»,  «Манчестер Сити» сыграет с «Норвичем» в гостях.

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