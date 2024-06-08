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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Льюис Хэмилтон: «С началом квалификации шины на моей машине просто не включились»

Хэмилтон выразил недоумение результатом квалификации к Гран-при Канады. Пилот «Мерседеса» отметил, что был доволен темпом болида по ходу уик-энда, но с началом квалификации ситуация внезапно изменилась и он никак не мог соперничать со своим напарником по команде Джорджем Расселлом, который в итоге выиграл поул.

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