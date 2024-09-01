Страна и люди
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Страна и люди

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Наглость – второе счастье. Украина выдвигает Польше территориальные претензии

Наглость – второе счастье. Украина выдвигает Польше территориальные претензии

© sharij.net Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал часть Польши "украинскими территориями". Это вызвало бурную реакцию польских политиков, которые в своих комментариях чаще всего употребляли слово "наглость".

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