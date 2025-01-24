Стало известно о возможной депортации комика Поперечного из США

Известного российского комика Данилу Поперечного и блогера Александра Шпака (признаны в РФ иностранными агентами), а также стримера Илью Мэддисона (настоящая фамилия — Давыдов) могут депортировать из США.
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