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Стало известно о возможной депортации комика Поперечного из США

Стало известно о возможной депортации комика Поперечного из США

Известного российского комика Данилу Поперечного и блогера Александра Шпака (признаны в РФ иностранными агентами), а также стримера Илью Мэддисона (настоящая фамилия — Давыдов) могут депортировать из США.

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