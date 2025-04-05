Противоречивая ситуация в столице: надписи с адресами домов размещены прямо над двумя памятными досками

В столичном секторе Ботаника возникла спорная ситуация, где надписи с адресами жилых домов были размещены прямо над памятными досками с именами двух личностей, оставивших след в нашей культуре - Влада Иовицэ, сценариста, режиссера, прозаика, и Якова Бургиу, режиссера, сценариста, писателя, государственного деятеля, сообщает Noi.