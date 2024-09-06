Как решают проблемы освещения в Бостандыкском районе Алматы

В Бостандыкском районе мегаполиса заменили около двух тысяч светильников. Аким Алматы Ерболат Досаев в ходе встречи с населением Бостандыкского района рассказал о проводимой работе по обеспечению территории стабильным электроснабжением.
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