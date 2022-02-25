Глава ЕК анонсировала второй пакет санкций против России

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 24 февраля на пресс-конференции по результатам внеочередного саммита ЕС заявила, что второй пакет санкций Евросоюза предполагает запрет на продажу всех самолетов и оборудования российским авиакомпаниям.