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Глава ЕК анонсировала второй пакет санкций против России

Глава ЕК анонсировала второй пакет санкций против России

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 24 февраля на пресс-конференции по результатам внеочередного саммита ЕС заявила, что второй пакет санкций Евросоюза предполагает запрет на продажу всех самолетов и оборудования российским авиакомпаниям.

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