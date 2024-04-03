Дмитрий Алайба: «Государству не нужен завод по производству банок»

По вопросу о приватизации Алайба сказал, что "у нас есть целая винная индустрия и только один завод, производящий эти бутылки, и это благоприятно", добавив, что приватизация завода должна послужить инструментом для мобилизации иностранных или местных инвестиций.
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