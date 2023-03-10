Военное обозрение

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Подтвердились данные о призыве Минфина США к крупнейшим трейдерам не опасаться сделок по поставкам российской нефти

Подтвердились данные о призыве Минфина США к крупнейшим трейдерам не опасаться сделок по поставкам российской нефти

Нашла своё подтверждение информация о том, что американский Минфин распространил «частное обращение» в отношении крупнейших нефтегазовых трейдеров по поводу торговли российской нефтью.

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