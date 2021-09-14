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О планах строительства транспортных развязок в Тюмени рассказал Александр Моор

О планах строительства транспортных развязок в Тюмени рассказал Александр Моор

Он рассказал, где и на какие средства в городе будут возводиться путепроводы. «В текущем году мы получим инфрастуктурные кредиты и проведём конкурс, в ходе которого будет выбран подрядчик, чтобы спроектировать развязку на Червишевском тракте.

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