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В России 5 декабря отмечается День добровольцев и еще несколько других праздников

В России 5 декабря отмечается День добровольцев и еще несколько других праздников

В России 5 декабря отмечается День добровольцев и еще несколько других праздников Анастасия МеркуловаУзнать о захватывающих праздниках, которые будут отмечаться россиянами 5 декабря 2024 года, не составит труда.

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