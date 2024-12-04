В России 5 декабря отмечается День добровольцев и еще несколько других праздников Анастасия МеркуловаУзнать о захватывающих праздниках, которые будут отмечаться россиянами 5 декабря 2024 года, не составит труда.
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