Раскрыты характеристики заменителя Toyota Camry, способного проехать 1400 км на баке бензина. Гибридный бизнес-седан Arrizo 8 приедет в России в 2024 году

Ресурс «Китайские автомобили» раскрыл подробные характеристики гибридного седана Chery Arrizo 8. Оказалось, что в сравнении с другими гибридами Chery эта модель получилась упрощенной – судя по всему, так поступили для снижения стоимости машины.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии