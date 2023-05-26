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Новое "воскрешение" Залужного: Что не так с "возвращением" главкома ВСУ

Новое "воскрешение" Залужного: Что не так с "возвращением" главкома ВСУ

На фоне непрекращающихся слухов о гибели или как минимум тяжёлом ранении главкома ВСУ Валерия Залужного было опубликовано видео с живым украинским генералом.

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