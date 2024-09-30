Кто победил на выборах в Австрии

Австрийская партия свободы во главе с Гербертом Киклем по итогам выборов в Австрии получает больше мест в парламенте, чем любая другая политическая сила, но ей будет трудно сформировать правящую коалицию.
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