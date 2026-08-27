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stroimdom21

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Как я за два дня превратил хилую рассаду в крепкие кустики без магазинной химии

Как я за два дня превратил хилую рассаду в крепкие кустики без магазинной химии

Каждый сезон у огородников повторяется одна и та же картина: ящики на подоконнике, лампа досветки, стаканчики с землёй — и тонкие, полупрозрачные стебельки, которые скорее напоминают травинки, чем будущие томаты или перцы.

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