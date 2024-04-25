Подрядчик замминистра обороны не выплатил деньги за стройку кадетского корпуса. Скрин

Компания «Олимпситистрой» (владелец Александр Фомин, проходит по делу замминистра обороны РФ Тимура Иванова и бизнесмена Сергея Бородина) с 2020 года не выплатила оставшиеся долги за строительство кадетского корпуса в Омске.
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