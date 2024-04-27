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Автоблогер Епищенко предупредил о способах обмана при покупке машины

Автоблогер Епищенко предупредил о способах обмана при покупке машины

Автоблогер Алексей Епищенко рассказал о распространённых способах обмана при покупке машины. «Если вам начинают предлагать странные действия, связанные с аукционами или криптовалютой, то от этого нужно отказываться.

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