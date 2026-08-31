Сенатор Шейкин: мошенники могут просить назвать код для «добавления» в чат школы

В преддверии нового учебного года родители и школьники получают много организационных сообщений: про электронный дневник, классные чаты, питание, льготы, списки участников мероприятий и школьные платформы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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