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Исаков сменил Клепача на посту главного экономиста ВЭБа

Руководитель Центра макроэкономических исследований «Сбера» Александр Исаков назначен главным экономистом ВЭБ.

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