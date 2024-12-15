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Российские войска продвинулись на 900 метров вглубь Торецка

Российские войска продвинулись на 900 метров вглубь Торецка ВС России продолжают планомерно освобождать оставшуюся под контролем ВСУ территорию Донбасса.

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