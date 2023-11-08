Медведев заявил, что страны-кандидаты в ЕС обескровят «старушку Европу»

МОСКВА, 8 ноября, ФедералПресс. Вступление Украины и Молдавии в Евросоюз ослабит его, поскольку новые «микрочлены» быстро обескровят и обезжирят старушку Европу, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)