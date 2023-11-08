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Медведев заявил, что страны-кандидаты в ЕС обескровят «старушку Европу»

Медведев заявил, что страны-кандидаты в ЕС обескровят «старушку Европу»

МОСКВА, 8 ноября, ФедералПресс. Вступление Украины и Молдавии в Евросоюз ослабит его, поскольку новые «микрочлены» быстро обескровят и обезжирят старушку Европу, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

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