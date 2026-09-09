Источник: Скалони хочет покинуть пост главного тренера сборной Аргентины

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони заявил президенту Аргентинской ассоциации футбола (AFA) Клаудио Тапиа о желании покинуть свой пост, сообщает журналистка Вероника Брунати.
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