Наказал жену за разбитый телефон: «Будешь теперь сидеть без связи!»

Моя семья. Счастлив тот, кто счастлив у себя дома!Дети и семьяНаказал жену за разбитый телефон: «Будешь теперь сидеть без связи!»— …Да мне самой жалко – новый телефон, две недели назад только купили! – расстраивается тридцатилетняя Алина.Вернуться к статье347НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьGrandadЕсть ударопрочные кнопочные телефоны, есть чехлы для защиты от падений. Как раз для таких россомах.Iron ButterflyТак чего автор хочет- телефон для связи или отвлечься в интернете? Кнопочный для связи подойдет.LLuidmilaЕсли муж начал истерить из-за денег, то видимо дела на работе у него сильно плохи. И скоро не только телефон будет не за что купить, но и хлеба. Мужики именно такими истериками и выдают свои страхи.Галина Кирилова (Сайчук)Для меня всё это как-то странно. Я вообще не от мира сего. Считаю, что женщина, как и мужчина, вступая в брак, должны оба прочно стоять на ногах. То есть иметь возможность содержать себя, детей и вторую половину. Мало ли как жизнь сложится! И дочь свою я так воспитала. Слава Богу, и она, и зять в состоянии содержать себя, детей и вторую половину. У них тоже двое детей. И младшая дочь тоже с проблемами. И очень серьезными. Но дочь старается подработать везде, где можно. Телефоны частенько разбивает или роняет в воду. Но скандалов по этому поводу в семье нет. Муж покупает ей довольно дорогие смартфоны. Я несу все битые и утопленные смартфоны знакомому в ремонт. Всё, что можно и есть смысл восстановить, ремонтируем. Зять, правда, ворчит по поводу испорченных телефонов, но понимает, что с маленькими детьми телефон необходим. Прежде всего в целях безопасности детей. Они даже сыну девятилетнему и дочке шестилетней купили по смартфону. Мне почти 69 лет. Но я им помогаю от всей души и морально, и физически, и материально. Я с мужем живу отдельно в частном секторе. Держим небольшое хозяйство. Внучку вожу в садик, потом забираю внука из школы, внучку из садика. Причем в разное время. И с внучатами дочке помогала, даже когда работала. Просто работу сменила. Нашла с коротким рабочим днем. Так что, кто хочет, тот находит варианты. А кто не хочет, тот находит оправдания. Сейчас можно и на дому работать на удаленке. Старшего надо в садик отдать. Мы внучку отдали в специализированный садик и сразу заметно стало, ребенок стал лучше развиваться. И старший в садик ходил. Правда, внучку приходится возить на другой конец города. Но дочь с мужем взяли кредит и купили для детей машину, подержанную Тойоту. Очень она выручает обе семьи. Машину водим я и дочь. Дочь мечтает купить ещё одну машину. Но пока это мечты. Или дальняя цель. Так что Алине надо думать и искать варианты разгрузить мужа. Не дай Бог не выдержит! Инсульты и инфаркты сильно помолодели. Что она потом запоёт?! Кто их кормить будет?!AllaИз вашего комментария, я могу сделать только один вывод, вашей дочери повезло, что у неё такая мать, вашему зятю, что у него такая тёща, а внукам с бабушкой...Людмила людмилаПочему-то, если женщина домохозяйка-это НАЗЫВАЕТСЯ СИДИТ ДОМА!Потому что не видна её работа?Пусть мужчина поинтересуется сколько будут стоить няня,домработница,повар, если жена выйдет на работу!А после работы,все дела пополам с мужем!Может,глаза откроются!Хотя,думаю,что у него может быть напряжение на работе,поэтому и сорвался.Сейчас вообще трудное время,надо друг друга поддерживать.А не создавать напряжение ещё и между самыми близкими людьми.AllaСогласна!Виктор Белогорцевлюбая из перечисленных работниц выполняет свои обязанности в чужом доме и с чужими детьми, получает деньги и уходит, жена в отличие от них всё это делает в своем доме и со своими детьми и не уходит, а остается и жрет, срет, выносит мозги, если хочешь получать их зарплату, то выполнив свои обязанности пошла вон в свой дом, чтобы я тебя не виде и не слышал, а за плохо выполненную работу будешь уволена без выходного пособияЕлена РашевскаяТоже хотела написать такой коммент. Почему-то мужчины не считают домашние дела и воспитание детей, тем более, трудных или больных, работой. Пусть посчитает, во сколько ему обойдутся прачка, няня, повар и уборщица. Я уже не говорю про интимные услуги)))Лариса СергеевнаДа ради Бога. Нанимай, а жена будет работать и оставаться в своем доме, и жрать, и выносить мозг за свои заработанные деньги))) Только на няню, на домохозяйку, на коррекционного педагога для проблемного ребенка, мало у кого денег хватит. Даже если будут работать и зарабатывать обаВиктор Белогорцевнанимать будешь ты, а пока еще в состоянии позаботиться не только о себеЛариса СергеевнаВот. Ни доводов, ни аргументов))) ОжидаемоВиктор Белогорцева зачем они мене, а другим доказывать ничего не собираюсь, тем более бабамЛариса СергеевнаТак а пишешь то про что? Фантазии описываешь?Виктор Белогорцевугу, бабские фантазии описываюНаталья БражниковаЖена наверное, тоже должна понять такой срыв у мужа. Я бы тоже психнула. Ну а какая реакция должна быть? Немедленно бросаться покупать новый? Наверняка какие-то планы были на траты. Пройдет какое-то врямя, может и появятся средства на новыйВиктор Белогорцевсодержать одну жену дороже чем троих детейЛариса Сергеевнада блин, да что такого? Купила себе на ДР новый смартфон. Ну и пока не привыкла к нему, роняла уже раз десять. Стекло защитное уже кокнулось. И что теперь?AllaМожно понять раздражение мужа, но некогда не пойму мужика, который попрекает деньгами жену, которая сидит в декрете с их общими малышами...Татьяна НикольРазява..GGarryна веревочку и на шею.....никогда не потеряет и никогда не уронит....bobmihal KrylovПравильно! А то ходят упершись в телефон, а краем глаз за ребенком. Иногда!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Виктор Белогорцева как сучки попрекают деньгами, это ничего?Лариса Сергеевнаи много таких было?))Виктор Белогорцевкаких таких? сброд не собираюЛариса Сергеевнатак про каких сучек пишешь? Кто попрекал?Виктор Белогорцева это про тех которые весь инет засрали жалобами на жмотов и нищебродовЛариса СергеевнаНу вот этот пост даже не знаю, про жмота? Жена телефон случайно разобьет, тоже накажешь? Или дочь разобьет-потеряет?Виктор Белогорцевпро беспечную бабу, а у меня только внучка ломала, но она сама на свою зарплату новый покупала, я свой менял только из-за отсутствия аккумуляторовЛариса СергеевнаЯ себе тоже сама покупаю. Но 1 убила почти сразу после покупки, уронив на бетонный пол, и нынешний телефон к этому близок. И не беспечная, просто упал, ну что теперь? Повесится?Виктор Белогорцевчто делать ваше дело, можно попробовать как в детстве на шнурок и на шею или руки клеем смазать, а можно и повеселиться Какая же я всё же неуклюжая, Раскокала мобильный телефон. Козой скакала нынче через лужу я. И уронила прямо на бетон. Стою. В мозгах растёт тревога некая -Бежать скорее надо в магазин! Ведь симка есть, а вставить некуда. И начинаю понимать мужчин...Лариса Сергеевначто и ожидалось. Опять ноль аргументов и доводов, а сплошной детский садВиктор Белогорцева я исчо маненькийМарина ПарижБедная женщина.....Комментировать
Свежие комментарии