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Наказал жену за разбитый телефон: «Будешь теперь сидеть без связи!»

Наказал жену за разбитый телефон: «Будешь теперь сидеть без связи!»

— …Да мне самой жалко – новый телефон, две недели назад только купили! – расстраивается тридцатилетняя Алина.

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Grandad
Есть ударопрочные кнопочные телефоны, есть чехлы для защиты от падений. Как раз для таких россомах.
Iron Butterfly
Так чего автор хочет- телефон для связи или отвлечься в интернете? Кнопочный для связи подойдет.
Luidmila
Если муж начал истерить из-за денег, то видимо дела на работе у него сильно плохи. И скоро не только телефон будет не за что купить, но и хлеба. Мужики именно такими истериками и выдают свои страхи.
Галина Кирилова (Сайчук)
Для меня всё это как-то странно. Я вообще не от мира сего. Считаю, что женщина, как и мужчина, вступая в брак, должны оба прочно стоять на ногах. То есть иметь возможность содержать себя, детей и вторую половину. Мало ли как жизнь сложится! И дочь свою я так воспитала. Слава Богу, и она, и зять в состоянии содержать себя, детей и вторую половину. У них тоже двое детей. И младшая дочь тоже с проблемами. И очень серьезными. Но дочь старается подработать везде, где можно. Телефоны частенько разбивает или роняет в воду. Но скандалов по этому поводу в семье нет. Муж покупает ей довольно дорогие смартфоны. Я несу все битые и утопленные смартфоны знакомому в ремонт. Всё, что можно и есть смысл восстановить, ремонтируем. Зять, правда, ворчит по поводу испорченных телефонов, но понимает, что с маленькими детьми телефон необходим. Прежде всего в целях безопасности детей. Они даже сыну девятилетнему и дочке шестилетней купили по смартфону. Мне почти 69 лет. Но я им помогаю от всей души и морально, и физически, и материально. Я с мужем живу отдельно в частном секторе. Держим небольшое хозяйство. Внучку вожу в садик, потом забираю внука из школы, внучку из садика. Причем в разное время. И с внучатами дочке помогала, даже когда работала. Просто работу сменила. Нашла с коротким рабочим днем. Так что, кто хочет, тот находит варианты. А кто не хочет, тот находит оправдания. Сейчас можно и на дому работать на удаленке. Старшего надо в садик отдать. Мы внучку отдали в специализированный садик и сразу заметно стало, ребенок стал лучше развиваться. И старший в садик ходил. Правда, внучку приходится возить на другой конец города. Но дочь с мужем взяли кредит и купили для детей машину, подержанную Тойоту. Очень она выручает обе семьи. Машину водим я и дочь. Дочь мечтает купить ещё одну машину. Но пока это мечты. Или дальняя цель. Так что Алине надо думать и искать варианты разгрузить мужа. Не дай Бог не выдержит! Инсульты и инфаркты сильно помолодели. Что она потом запоёт?! Кто их кормить будет?!
Alla
Из вашего комментария, я могу сделать только один вывод, вашей дочери повезло, что у неё такая мать, вашему зятю, что у него такая тёща, а внукам с бабушкой...
Людмила людмила
Почему-то, если женщина домохозяйка-это НАЗЫВАЕТСЯ СИДИТ ДОМА!Потому что не видна её работа?Пусть мужчина поинтересуется сколько будут стоить няня,домработница,повар, если жена выйдет на работу!А после работы,все дела пополам с мужем!Может,глаза откроются!Хотя,думаю,что у него может быть напряжение на работе,поэтому и сорвался.Сейчас вообще трудное время,надо друг друга поддерживать.А не создавать напряжение ещё и между самыми близкими людьми.
Alla
Согласна!
Виктор Белогорцев
любая из перечисленных работниц выполняет свои обязанности в чужом доме и с чужими детьми, получает деньги и уходит, жена в отличие от них всё это делает в своем доме и со своими детьми и не уходит, а остается и жрет, срет, выносит мозги, если хочешь получать их зарплату, то выполнив свои обязанности пошла вон в свой дом, чтобы я тебя не виде и не слышал, а за плохо выполненную работу будешь уволена без выходного пособия
Елена Рашевская
Тоже хотела написать такой коммент. Почему-то мужчины не считают домашние дела и воспитание детей, тем более, трудных или больных, работой. Пусть посчитает, во сколько ему обойдутся прачка, няня, повар и уборщица. Я уже не говорю про интимные услуги)))
Лариса Сергеевна
Да ради Бога. Нанимай, а жена будет работать и оставаться в своем доме, и жрать, и выносить мозг за свои заработанные деньги))) Только на няню, на домохозяйку, на коррекционного педагога для проблемного ребенка, мало у кого денег хватит. Даже если будут работать и зарабатывать оба
Виктор Белогорцев
нанимать будешь ты, а пока еще в состоянии позаботиться не только о себе
Лариса Сергеевна
Вот. Ни доводов, ни аргументов))) Ожидаемо
Виктор Белогорцев
а зачем они мене, а другим доказывать ничего не собираюсь, тем более бабам
Лариса Сергеевна
Так а пишешь то про что? Фантазии описываешь?
Виктор Белогорцев
угу, бабские фантазии описываю
Наталья Бражникова
Жена наверное, тоже должна понять такой срыв у мужа. Я бы тоже психнула. Ну а какая реакция должна быть? Немедленно бросаться покупать новый? Наверняка какие-то планы были на траты. Пройдет какое-то врямя, может и появятся средства на новый
Виктор Белогорцев
содержать одну жену дороже чем троих детей
Лариса Сергеевна
да блин, да что такого? Купила себе на ДР новый смартфон. Ну и пока не привыкла к нему, роняла уже раз десять. Стекло защитное уже кокнулось. И что теперь?
Alla
Можно понять раздражение мужа, но некогда не пойму мужика, который попрекает деньгами жену, которая сидит в декрете с их общими малышами...
Татьяна Николь
Разява..
Garry
на веревочку и на шею.....никогда не потеряет и никогда не уронит....
bobmihal Krylov
Правильно! А то ходят упершись в телефон, а краем глаз за ребенком. Иногда!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Виктор Белогорцев
а как сучки попрекают деньгами, это ничего?
Лариса Сергеевна
и много таких было?))
Виктор Белогорцев
каких таких? сброд не собираю
Лариса Сергеевна
так про каких сучек пишешь? Кто попрекал?
Виктор Белогорцев
а это про тех которые весь инет засрали жалобами на жмотов и нищебродов
Лариса Сергеевна
Ну вот этот пост даже не знаю, про жмота? Жена телефон случайно разобьет, тоже накажешь? Или дочь разобьет-потеряет?
Виктор Белогорцев
про беспечную бабу, а у меня только внучка ломала, но она сама на свою зарплату новый покупала, я свой менял только из-за отсутствия аккумуляторов
Лариса Сергеевна
Я себе тоже сама покупаю. Но 1 убила почти сразу после покупки, уронив на бетонный пол, и нынешний телефон к этому близок. И не беспечная, просто упал, ну что теперь? Повесится?
Виктор Белогорцев
что делать ваше дело, можно попробовать как в детстве на шнурок и на шею или руки клеем смазать, а можно и повеселиться Какая же я всё же неуклюжая, Раскокала мобильный телефон. Козой скакала нынче через лужу я. И уронила прямо на бетон. Стою. В мозгах растёт тревога некая -Бежать скорее надо в магазин! Ведь симка есть, а вставить некуда. И начинаю понимать мужчин...
Лариса Сергеевна
что и ожидалось. Опять ноль аргументов и доводов, а сплошной детский сад
Виктор Белогорцев
а я исчо маненький
Марина Париж
Бедная женщина.....

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