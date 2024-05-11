Удар по нефтебазе в ЛНР: число погибших увеличилось

Минувшей ночью умер ещё один пострадавший в результате украинского обстрела нефтебазы в Ровеньках. Как сообщила министр здравоохранения Луганской народной республики (ЛНР) Наталия Пащенко, таким образом количество погибших возросло до 4 человек.