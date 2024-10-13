10 действенных способов сэкономить на оплате коммунальных услуг

В 2025 году тарифы снова увеличатся. 123RF/legion-media.ru Всякий раз, узнав об очередной индексации ЖКУ, мы начинаем ломать головы над тем, как сэкономить на оплате? Посмотрим, какие из способов житейской экономии реально работают.