"Бабушка на миллион": тайская трагикомедия о старости и семейных ценностях

Много ли вы знаете тайских фильмов и режиссеров? В памяти обычно всплывает разве что Апичатпонг Вирасетакул – обладатель «Золотой пальмовой ветви» Каннского фестиваля, снимающий энигматичное, погруженное в местную специфику кино, которое сложно поддается интерпретациям.