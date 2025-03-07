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"Бабушка на миллион": тайская трагикомедия о старости и семейных ценностях

"Бабушка на миллион": тайская трагикомедия о старости и семейных ценностях

Много ли вы знаете тайских фильмов и режиссеров? В памяти обычно всплывает разве что Апичатпонг Вирасетакул – обладатель «Золотой пальмовой ветви» Каннского фестиваля, снимающий энигматичное, погруженное в местную специфику кино, которое сложно поддается интерпретациям.

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