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Царьград

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В Кущёвской 8-летний мальчик разбил стекло поезда камнем

В Кущёвской 8-летний мальчик разбил стекло поезда камнем

В станице Кущёвской сотрудники транспортной полиции выявили ребёнка, бросившего камень в скоростной поезд «Ростов-на-Дону — Кисловодск».

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