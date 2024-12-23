ЧП в Керченском проливе

Оказать помощь попавшим в скользкую беду пернатым смогут лишь в специально созданном центре. Жителям керченского полуострова, нашедшим птиц, выпачкавшихся в мазуте, напоминают, что надо вначале самим уберечься от токсичных нефтепродуктов, защитив кожу и дыхательные пути, потом посадить птицу в коробку и доставить по адресу: Керчь, Береговая 2/10 (Технопарк «Ени-Кале»), где развернут орнитологический штаб.
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