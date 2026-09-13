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Антирейтинг фастфуда

Антирейтинг фастфуда

Мы привыкли делить еду на «абсолютно полезную» и «однозначно вредную». Но современная диетология смотрит на проблему шире: вред любого блюда определяется не его названием, а качеством ингредиентов, объемом порции и кулинарной обработкой.

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