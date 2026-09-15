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Регионы России

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Моуринью прокомментировал напряжённую победу «Реала» над «Эльче»

Моуринью прокомментировал напряжённую победу «Реала» над «Эльче»

Моуринью отметил, что команды «Реала» в матчах не скучают, так как игры получаются очень зрелищными и динамичными.

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