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«Ваноли больше, чем Витория, похож на Тедеско из-за эмоциональности». Ларссон о тренерах «Спартака»

Форвард «Спартака» Йордан Ларссон поделился первыми впечатлениями от работы с новым главным тренером красно-белых Паоло Ваноли.

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