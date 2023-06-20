Минцифры: механизм отчислений за ПО ушедших из РФ вендоров начнет действовать с 2024 года

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев сообщил, что с 2024 года в России начнет действовать механизм финансовых отчислений за использование программных обеспечений иностранных вендоров, ушедших из страны.
Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев сообщил, что с 2024 года в России начнет действовать механизм финансовых отчислений за использование программных обеспечений иностранных вендоров, ушедших из страны.
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