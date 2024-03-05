Псс, красавчик Адлерцам повезло, им подарили мурал с Орнеллой Мути. Находится он на стене дома по Худякова, 27/2.
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Псс, красавчик Адлерцам повезло, им подарили мурал с Орнеллой Мути. Находится он на стене дома по Худякова, 27/2.