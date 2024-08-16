«Им дворцы и бабки важнее жизни наших пацанов»: А ведь Пригожин предупреждал Шойгу: куда делись 3 млрд рублей на оборону Курска

То что происходит сегодня Курской области пожалуй не нуждается в дополнительных комментариях. Во-первых, всей правды мы пока не знаем, в силу разрозненности информации получаемой из разных источников, а во-вторых, этим должны заниматься исключительно профессионалы, а не диванные эксперты, мнящие себя гуру в военном деле, коих за последние 2, 5 года развелось как у собаки блох.