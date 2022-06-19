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Ведущая шоу «Давай поженимся!» Роза Зябитова рассказала про обвинения в убийстве мужа

Ведущая шоу «Давай поженимся!» Роза Зябитова рассказала про обвинения в убийстве мужа

Соведущая шоу «Давай поженимся!» на Первом канале, 60-летняя телесваха Роза Сябитова в 1993 году потеряла мужа, однако на смерти любимого человека трагичная полоса в ее жизни не закончились — вскоре после этого звезду обвинили в его убийстве.

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