Ведущая шоу «Давай поженимся!» Роза Зябитова рассказала про обвинения в убийстве мужа

Соведущая шоу «Давай поженимся!» на Первом канале, 60-летняя телесваха Роза Сябитова в 1993 году потеряла мужа, однако на смерти любимого человека трагичная полоса в ее жизни не закончились — вскоре после этого звезду обвинили в его убийстве.