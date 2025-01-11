В Петербурге ищут пропавшую 12-летнюю девочку

Подросток из Ленинградской области потерялась. О ее местонахождении ничего не известно с 10 января. Волонтеры региона и Санкт-Петербурга ищут потерявшуюся школьницу, которая ушла из дома 10 января и не вернулась.
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