Большой перерасчет грянет на пенсионеров от 65 лет: названа заветная дата зачислений

Большой перерасчет грянет на пенсионеров от 65 лет уже этим летом. Однако не всех коснется такая радостная новость, а только жителей определенного региона, у кого низкие доходы.
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