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Царьград

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Умер актёр Дмитрий Липинский, игравший в сериалах «Тихий Дон» и «Пётр Лещенко»

Умер актёр Дмитрий Липинский, игравший в сериалах «Тихий Дон» и «Пётр Лещенко»

Умер актёр московского театра «Студия театрального искусства» Дмитрий Липинский, сообщила сегодня администрация театра в соцсети «ВКонтакте».

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