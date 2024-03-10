6 простых способов открыть «упрямую» крышку

Ладони горят огнём, пот льется градом, а крышка не хочет сдвигаться ни на миллиметр? Не нужно так мучиться! Воспользуйтесь этими проверенными способами – в большинстве случаев уже первых двух бывает достаточно.
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