Цирконы уже окружили США. Они - повсюду

Арсен Межлумов

Вот американцы удивятся, когда узнают, что Цирконы с ядерными боеголовками установлены во всех унитазах Белого Дома! А Джо Байден бродит обнаженный и под кайфом по Белому Дому, потому, что ищет на старую голую жопу молодых романтических приключений. Он помнит, что где-то, когда-то и что-то стояло, а что стояло и где, он не помнит.