Нервное настрое...
Политика и интернетМнения
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

8 867 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Арсен Межлумов
    Вот американцы удивятся, когда узнают, что Цирконы с ядерными боеголовками установлены во всех унитазах Белого Дома! ...Цирконы уже окруж...
  • Алина Белова
    ИнтересноХорошо сказано.
  • 59
    Всех хохлопидоров в утиль! Всех!Планы Зеленского ...

Цирконы уже окружили США. Они - повсюду

Цирконы уже окружили США. Они - повсюду

Тут военная разведка США опубликовала доклад, из-за которого у представителей Белого дома случилась форменная истерика.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Арсен Межлумов
Вот американцы удивятся, когда узнают, что Цирконы с ядерными боеголовками установлены во всех унитазах Белого Дома! А Джо Байден бродит обнаженный и под кайфом по Белому Дому, потому, что ищет на старую голую жопу молодых романтических приключений. Он помнит, что где-то, когда-то и что-то стояло, а что стояло и где, он не помнит.
Ответить
10 час.

Картина дня

наверх