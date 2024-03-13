ВСУ атаковали рязанский нефтезавод, начался пожар: Губернатор выпустил срочное обращение

В Рязанской области из-за падения беспилотника начался пожар, подробнее о котором рассказал Павел МалковГубернатор Рязанской области Павел Малков сегодня утром сообщил, что боевики ВСУ атаковали при помощи беспилотников местный нефтезавод.
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