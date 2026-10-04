ТСН: в зоне СВО ликвидировали веган-феминистку Иванну Куценко

В зоне спецоперации на Украине ликвидировали веган-феминистку Иванну Куценко. Об этом сообщает ТСН.«33-летняя морская пехотинка и боевой медик Иванна «Гайка» Куценко погибла ночью 1 октября», — говорится в публикации.