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Газета.ру

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ТСН: в зоне СВО ликвидировали веган-феминистку Иванну Куценко

ТСН: в зоне СВО ликвидировали веган-феминистку Иванну Куценко

В зоне спецоперации на Украине ликвидировали веган-феминистку Иванну Куценко. Об этом сообщает ТСН.«33-летняя морская пехотинка и боевой медик Иванна «Гайка» Куценко погибла ночью 1 октября», — говорится в публикации.

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