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Где смотреть ЦСКА – Локомотив, во сколько прямая трансляция матча, КХЛ — Континентальная хоккейная лига 15 февраля

В среду, 15 февраля, сыграют ЦСКА и Локомотив в рамках КХЛ – Континентальной Хоккейной Лиги. Игра пройдет на стадионе «ЦСКА-Арена».

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