Карл III больше не будет участвовать в парадах верхом, заявили в Великобритании

Король Великобритании Карл III больше не будет принимать участия в военных парадах верхом. Об этом газета The Sunday Times, ссылаясь на подготовку к официальному празднованию дня рождения монарха, которое состоится 14 июня.
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