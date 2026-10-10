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Мусаев о 2:3 от «Зенита»: «Краснодар» сыграл ниже своих возможностей в первом тайме, давал сопернику атаковать. Нельзя так играть. По второму тайму нет претензий»

Главный тренер « Краснодара »  Мурад Мусаев высказался о поражении от «Зенита» в 10-м туре Альфа-Банк РПЛ (2:3).

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