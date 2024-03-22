Некоторые дороги в Новгородской области закроют из-за весенней распутицы

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 22 марта, ФедералПресс. В Новгородской области ввели ограничения на дорогах. В пресс-службе Новгородавтодора уточнили, что закроют несколько грунтовых дорог в регионе из-за весенней распутицы.
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