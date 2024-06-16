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Пилоты должны быть безбородыми по соображениям безопасности

Пилоты должны быть безбородыми по соображениям безопасности

Пилоты крупных авиакомпаний обязаны соблюдать строгие требования, касающиеся их внешнего вида, одним из которых является отсутствие бороды.

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