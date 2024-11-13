Специалист Гусакова рассказала о причинах, мешающих похудению

Нутрициолог Вероника Гусакова рассказала о причинах, мешающих похудению. «Недостаточное количество гормонов щитовидной железы приводит к снижению обмена веществ, это значит, что организм сжигает калории медленнее», — заявила эксперт в беседе с газетой «Известия».