Специалист Гусакова рассказала о причинах, мешающих похудению

Нутрициолог Вероника Гусакова рассказала о причинах, мешающих похудению. «Недостаточное количество гормонов щитовидной железы приводит к снижению обмена веществ, это значит, что организм сжигает калории медленнее», — заявила эксперт в беседе с газетой «Известия».
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