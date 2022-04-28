«Ливерпуль» не проигрывает в 1/2 финала еврокубков на «Энфилде»: 16 побед, 3 ничьих

«Ливерпуль» победил «Вильярреал» (2:0) в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов. Мерсисайдцы продлили беспроигрышную серию на «Энфилде» на этой стадии еврокубков до 19 матчей – 16 побед, 3 ничьих.
Популярные статьи
- Российские спортсмены выступят на Всемирных кадетских играх в Санкт-Петербурге под национальным флагом
- «Реалу» осталось набрать 1 очко для победы в Ла Лиге
- Федерация тенниса Беларуси хочет судиться с «Уимблдоном»: «Мы осознаем предвзятость судебной системы в Великобритании. Но бездействовать не можем и не в праве»
Свежие комментарии