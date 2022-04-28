«Ливерпуль» не проигрывает в 1/2 финала еврокубков на «Энфилде»: 16 побед, 3 ничьих

«Ливерпуль» победил «Вильярреал» (2:0) в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов. Мерсисайдцы продлили беспроигрышную серию на «Энфилде» на этой стадии еврокубков до 19 матчей – 16 побед, 3 ничьих.

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